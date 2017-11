Hazard: "Nog 7 maanden om te schaven aan onze werkpunten"

"Het WK is nog veraf, maar het duel met Mexico is een goeie voorbereidingswedstrijd", blikt Eden Hazard vooruit op de partij van morgen. "We nemen deze match niet licht op. We willen graag winnen. Dat zijn we ook verschuldigd aan de supporters, want het stadion is bijna uitverkocht."

"Ik ben blij dat we thuis kunnen spelen en niet ver hoefden te reizen, want dat is toch altijd vermoeiend. Het is leuk om voor onze eigen supporters te kunnen voetballen."

"Ik ken wel enkele spelers van Mexico, maar natuurlijk wel minder dan van Europese tegenstanders. Maar zo'n ploeg kun je ook op een WK treffen, dus in dat opzicht is het goed om hen te ontdekken."