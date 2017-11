"Batshuayi is terug naar Chelsea, Vertonghen speelt niet tegen Mexico"

Wie we in de komende interland helemaal niet in actie zullen zien, is Michy Batshuayi. "Hij is teruggekeerd naar Chelsea," vertelt Roberto Martinez. "Hij is met pijn aan zijn voet gearriveerd en de dokters hebben beslist dat hij niet fit is om te spelen."

"Jan Vertonghen heeft dan weer last van zijn enkel en wordt gespaard voor de wedstrijd tegen Mexico. Voor het duel met Japan op dinsdag is Jan wel beschikbaar."

"Als er spelers uitvallen met een blessure, is dat altijd een kans voor andere jongens om zich te tonen. Zij hebben nu twee oefenwedstrijden om te laten zien wat ze in hun mars hebben."