"België, een van de beste landen ter wereld, wordt een goeie test voor Mexico"

"Wij zijn heel blij om in Brussel te zijn", opende Osorio vanmiddag zijn persconferentie. "We nemen het op tegen een heel sterk team, dat veel spelers telt die in de Premier League spelen. Ook de coach bezit veel ervaring."

Om de test compleet te maken, verzekerde de Mexicaanse bondscoach zeker zijn beste 11 op te stellen. "Ik weet nog niet wie er zal spelen, maar het zal het best mogelijke team zijn. We willen ons tonen en profiteren van ontmoetingen met topteams om zelf te verbeteren."

Osorio besprak de situatie van sterspeler Javier "Chicharito" Hernandez, die met West Ham stroef presteert in de Premier League (18e). "Hij zit in een moeilijke periode, maar ik maak me geen zorgen. Hij is net aangekomen bij een nieuwe club en moet nog vertrouwen winnen. Hij heeft nog even tijd voor het WK."

Chicharito is sinds mei Mexicaans topschutter aller tijden met 48 goals. Verder telt Mexico met nationale doelman Guillermo Ochoa (Standard) en Omar Govea (Moeskroen) twee spelers van de Jupiler Pro League in zijn gelederen. Govea kan in Brussel zijn debuut maken met het nationale team.