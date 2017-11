Origi: "Ben zeker dat het beste nog moet komen"

Divock Origi wordt dit seizoen door Liverpool uitgeleend aan Wolfsburg. In de voorbije 4 wedstrijden trof hij 3 keer raak. "Onder de nieuwe coach zijn we van spelsysteem veranderd. We spelen nu met 2 spitsen, al maakt het voor mij weinig uit. Ik ben polyvalent. Maar ik moet toegeven dat een spits naast mij wel goed doet", vertelt Origi.

"Ik voel me lekker. Als spits wil je altijd scoren en dat lukte in de laatste matchen. Ik ben blij. Ik ben op een plaats waar ik vertrouwen voel en kansen krijg. Zo kan ik stappen vooruit zetten, want sommige dingen leer je alleen door constant te spelen."

"Wat ik in Liverpool heb meegemaakt, beschouw ik als een positieve bagage. Ik heb me snel aangepast en ik ben zeker dat het beste nog moet komen. Hopelijk kan ik snel weer naar de top.