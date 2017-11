Mertens: "Soms voel ik dat ik rust nodig heb"

Dries Mertens heeft tot nog toe vrijwel alles gespeeld bij Napoli. "Vroeger zat ik te wenen omdat ik niet mocht meedoen, maar nu ik veel wedstrijden speel, voel ik wel dat ik ook af en toe behoefte heb aan rust", vertelt Mertens.

"We hebben echt wel een druk programma. Het is wel leuk om zoals hier eens een normale week te hebben. We hebben het twee dagen wat rustiger gehad en vandaag was het een goeie training."