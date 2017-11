Mignolet: "Martinez heeft me gezegd dat ik mijn kans krijg"

Mignolet moet al even tevreden zijn met een rol als invaller bij de Rode Duivels. "Thibaut Courtois is al jaren de nummer één van de Belgen. Hij heeft zich al vaak beslissend getoond. Zelf bereid ik mij altijd op dezelfde manier voor. Of ik nu speel of niet."

Tegen Mexico of Japan zal Mignolet nog eens in doel te bewonderen zijn. "Dat heeft de trainer mij toch gezegd. Al weet ik nog niet in welke wedstrijd ik zal spelen. Het maakt mij ook niet uit. Ik ben altijd geconcentreerd en klaar om te spelen."

Ook bij zijn club Liverpool is Mignolet niet altijd zeker van een plaats in de basiself. In de competitie is hij vaste waarde, maar in de Champions League kiest Klopp voor zijn landgenoot Karius. "Het mag duidelijk zijn dat ik dat niet zo leuk vind."

"Ik dacht te mogen blijven staan na de goede play-offwedstrijden tegen Hoffenheim, maar de trainer heeft daar anders over beslist. Zijn keuze respecteer ik dan ook."