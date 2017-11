Januzaj: "Spaanse pers zei me dat ik bij de selectie zat"

Laurent Depoitre was er 2 jaar geleden in de oefenwedstrijd tegen Italië voor het laatst bij, al kwam hij toen niet van de bank. "Mijn selectie was een kleine verrassing, maar sinds enkele weken ben ik titularis bij mijn club en toon ik goede prestaties in de Premier League."

"Waarom zou ik dus geen nieuwe kans krijgen bij de nationale ploeg? Ik heb mijn beste niveau teruggevonden en voel me in vorm. Het Engelse voetbal ligt me beter dan het Portugese. Er zijn veel duels en er is veel intensiteit. Ik heb plezier op het veld."

De concurrentie in de aanvalslinie van de Rode Duivels is wel moordend. Voor Depoitre wordt het moeilijk om zich tussen de uiteindelijke 23 namen voor het WK te nestelen.

"Ik heb me die vraag nog niet gesteld. Ik hoop op speeltijd nu en geniet van dit moment. We zien wel. Mijn voordeel? We hebben allemaal een andere stijl. Ik leun meer aan bij Benteke dan bij Batshuayi bijvoorbeeld. En misschien raakt iemand geblesseerd? In het voetbal kan alles snel gaan."