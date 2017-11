Martinez: "Zal komende dagen goed gesprek hebben met Nainggolan"

Alle ogen waren op de eerste dag van de interlandbreak van de Rode Duivels gericht op Radja Nainggolan. De bondscoach kon op zijn persconferentie dan ook niet rond vragen over zijn middenvelder.

"Radja heeft bij zijn club de goede vorm beet en verdient een selectie", zei de Spanjaard. "Ik wil nu zien of hij deze kans grijpt. Hij moet, net als elke andere speler, zowel op als naast het veld laten zien dat hij een WK-selectie verdient. Ik zal de komende dagen zeker ook een goed gesprek met hem hebben."

Door de blessures van meerdere sterkhouders heeft Martinez enkele Duivels vanonder het stof gehaald, zoals Laurent Depoitre en Adnan Januzaj. "Interessante spelers waarmee ik graag wil samenwerken.

"Laurent is bij Huddersfield Town goed op dreef, hij viel me al bij AA Gent op en hij heeft in Engeland op korte tijd al veel progressie gemaakt. Ook Januzaj doet het goed bij Real Sociedad, de Spaanse competitie is hem op het lijf geschreven. Ik zie dat hij zich goed in zijn vel voelt en kijk ernaar om hem aan het werk te zien."