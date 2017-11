Nainggolan: "Met Martinez proberen tot een akkoord te komen"

Nainggolan weet nog altijd niet waarom hij de vorige keren niet geselecteerd werd door Martinez. “Ik verwacht dat we wel nog zullen spreken over wat het probleem is geweest. We moeten proberen samen tot een akkoord te komen."

"Ik probeer in elk geval een beetje vroeger naar de tactische bespreking te gaan", lacht Nainggolan, die volgens Martinez niet gedisciplineerd genoeg was. "Nu mag daar wel eens mee gelachen worden. We zijn al enkele maanden verder."

Waarom Martinez Nainggolan nu plots heropvist? "Mijn prestaties waren de laatste weken vrij goed, denk ik. Misschien is dat de reden. AS Roma verkeert in een heel goede vorm. Hopelijk blijven we zo voortdoen en kan ik die lijn doortrekken bij de Rode Duivels, als ik mag spelen."