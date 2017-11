Vercauteren: "Hopelijk kunnen we 1986 vergeten en straks spreken over 2018"

We moeten onze prestatie van 1986 wel koesteren, maar ik leef niet in het verleden. Ik hoop dat de huidige Rode Duivels beter doen dan wij in 1986.

We moeten onze prestatie van 1986 wel koesteren, maar ik leef niet in het verleden. Ik hoop dat de huidige Rode Duivels beter doen dan wij in 1986.

Wordt Vercauteren, nu coach van Cercle Brugge, soms nog aangesproken over dat EK in 1984? "Neen, meestal gaat het over 1982 en 1986. In 1984 raakten we niet voorbij de groepsfase, maar onze voorbereiding was ook slecht. We waren enkele spelers verloren en moesten toch een beetje aan een nieuwe ploeg bouwen met enkele jonge spelers. We waren niet klaar voor dat toernooi."

"We moeten onze prestatie van 1986 wel koesteren, maar ik leef niet in het verleden. Ik kijk met veel verwachting naar de huidige Rode Duivels. Ik hoop dat ze beter doen dan wij in 1986. Dan kunnen we dat toernooi opzij zetten. Dan moeten we niet meer altijd terugkomen op die prestatie, maar kunnen we misschien beginnen te praten over het toernooi van 2018. Dat zou ik heel graag willen."

"Het is ook wel hoog tijd dat ze hun potentieel omzetten in resultaten. Sommige jongens naderen toch het einde van hun internationale carrière. Het WK is nog altijd het hoogste wat je kan bereiken in het voetbal. We moeten realistisch blijven, het zal moeilijk worden in Rusland, maar hopelijk kunnen ze iets neerzetten."