"Ik wil de fans van Nainggolan waarschuwen dat ze niet te euforisch mogen zijn"

Adnan Januzaj en Laurent Depoitre mogen zich ook weer Rode Duivel noemen. Ik vind hun selectie opvallend. Zeker in het geval van Januzaj, die nu toch niet bepaald een vaste waarde is bij Real Sociedad. Hij stond 3 van de 10 wedstrijden in de basis in La Liga en viel 3 keer in. Eén keer speelde hij in de Europa League. Hij wordt dus maar mondjesmaat gebracht.

Wat me vooral opvalt, is dat de bondscoach zegt dat Januzaj erbij is om te zien of hij de rol van de geblesseerde Yannick Carrasco kan invullen. Dat wil zeggen: de hele linkerflank bestrijken. Ik zou nu al zeggen: neen, dat kan hij niet. Dat is zijn spel niet.

Ook de oproeping van Depoitre is opmerkelijk. Die speelt wel in de favoriete competitie van de bondscoach (Engeland, red), hij is basisspeler en scoorde nu een paar keer, maar je hebt op die positie al Lukaku, de geblesseerde Christian Benteke, Michy Batshuayi, die zachtjesaan wat meer mag spelen bij Chelsea, en ook nog Divock Origi, die steeds beter wordt bij Wolfsburg.

Dus wat dat betreft is het ook opmerkelijk dat Depoitre erbij is. Maar als ik van Depoitre en Januzaj was, zou ik toch niet te veel hoop koesteren om er straks in Rusland bij te zijn.