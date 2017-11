Nainggolan is weer Duivel: "Nu moet hij hard werken en indruk maken"

Het was nooit zo dramatisch als het leek met Nainggolan. De deur is altijd opengebleven voor Radja.

"Ik heb geen contact gehad met hem, maar ik ben hem wel altijd nauw blijven volgen. Zo zag ik hem live op Stamford Bridge tegen Chelsea."

"Er is veel over hem gepraat, er zijn veel verhalen over hem geschreven. Maar het was nooit zo dramatisch als het leek. De deur is altijd opengebleven voor Radja", zegt Martinez.

Waarom hij er nu wel bij is, heeft volgens de bondscoach een logische verklaring. "We hebben een hoofdstuk afgesloten met de kwalificatie en beginnen nu aan een nieuwe periode, op weg naar het WK."

"We volgen een vijftigtal spelers. Dit is een kans voor Nainggolan, maar ook voor Depoitre en Januzaj, om weer naar de nationale ploeg te komen, hard te werken en indruk te maken op ons."