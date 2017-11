Verheyen: "Eerste doelman bij Benfica en dan nog U19 is ook belachelijk"

"Er moest gewoon eens een open gesprek zijn over hoe groot zijn goesting nog is", gaat Verheyen verder. "Afspraken maken is nodig, zeker voor een speler die naar het buitenland vertrekt."

"Intussen is hij natuurlijk wel eerste doelman bij Benfica geworden. Ga je dan nog voor de U19 spelen? Dat is eigenlijk ook belachelijk."

"Er is nooit twijfel geweest over zijn kwaliteiten, ook bij mij niet. Mile heeft veel talent en is een goeie doelman."

De Belgische doelman met Servische roots praat ook met de Servische technische staf. "Er is intensieve communicatie met Mile en zijn vader. De administratieve rompslomp is aan de gang. Wat zeker is: er is een wederzijds verlangen om Mile Svilar bij de Servische nationale ploeg te krijgen", klonk het maandag bij de Serviërs.