Morioka en Kubo ontvangen selectie voor match tegen Rode Duivels

Over twee weken komt Japan op bezoek in Brugge. Bondscoach Halilhodzic heeft 25 spelers geselecteerd. Twee internationals voetballen in de Jupiler Pro League: Ryota Morioka van Waasland-Beveren en Yaya Kubo van AA Gent.

Morioka streek afgelopen zomer neer bij het team van Phillipe Clement. Daar groeide hij meteen uit tot de draaischijf. Met 6 goals en 8 assists bleek de 26-jarige middenvelder de sleutel tot het voorlopige succes van revelatie Waasland-Beveren. Voor Morioka is het zijn tweede selectie.



De 23-jarige Yaya Kubo speelde al 9 matchen in de voorhoede van Japan. De spits deed het net meer dan eens trillen bij zijn aankomst in Gent begin dit jaar. Kubo leek wat stil te vallen in het begin van deze competitie, maar ook hij kan statistieken voorleggen van 15 doelpunten in 30 matchen.



Oude bekende Eiji Kawashima (ex-Lierse en -Standard) werd ook opgenomen in de selectie. Toch lijkt Halilhodzic te roteren en laat hij topspelers zoals Keisuke Honda (ex-Milan, nu Pachuka in Mexico), Shinji Kagawa (Borussia Dortmund) en Shinji Okazaki (Leicester City) thuis.