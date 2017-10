Martinez: "Moeilijkste voor WK wordt de 28 gebruikte Duivels terugbrengen tot 23"

Hoe bereidt Martinez zich momenteel voor op de komende maanden? "De volgende stap wordt de loting, daarna kunnen we beginnnen aan de mentale voorbereiding voor de Wereldbeker."

"Mijn moeilijkste werk wordt de 28 spelers die we gebruikten voor de campagne tot 23 te herleiden."

De druk zal naarmate het WK eraan komt steeds groter worden. Hoe gaat hij daarmee om? "Het team is al aardig ervaren. We hebben het geluk dat we kunnen terugvallen op onze recente ervaringen. Euro 2016 was hard, maar een goeie leerschool. En Brazilië 2014 was een fantastisch avontuur."

"We hebben spelers die belangrijke matchen hebben gespeeld tegen de grote landen. De uitdaging is er, de verwachtingen van de fans ook. Het is onze job om hen niet teleur te stellen."

"Al mijn spelers voetballen voor grote clubs waar de verwachtingen hoog zijn. Ze kunnen om met die druk."

"In de voorbereiding van een groot toernooi is het belangrijk van evenwicht te hebben in je kern: je heb nieuw bloed nodig, jonge, enthousiaste spelers die met grote ogen komen kijken. En je hebt ervaren spelers nodig die zekerheid bieden en weten hoe een match aan te pakken wanneer de hele natie toekijkt."