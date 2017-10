Wullaert: "Gelijk loon voor Flames en Duivels? Brandje is een beetje aangestoken"

In een ideale wereld verdienen vrouwen en mannen evenveel, maar ik denk dat er altijd een verschil zal zijn. Wat in mijn ogen zeker logisch is. Ik vind het gewoon niet logisch dat de kloof zo groot is.

Vindt Wullaert dat mannen en vrouwen evenveel moeten verdienen. "In een ideale wereld wel, maar ik denk dat er altijd een verschil zal zijn. Wat in mijn ogen zeker logisch is. Ik vind het gewoon niet logisch dat de kloof zo groot is."

"Het is een verhaal met veel kanten. Wat er in Noorwegen en Denemarken gebeurt, volg ik vanop een afstand. Ik ben vooral blij dat Noorwegen de stap gezet heeft en hoop dat Denemarken een oplossing vindt. Ik hoop dat er nog veel landen zoals Noorwegen volgen. Ik denk dat het brandje bij ons nu een beetje aangestoken is."

Misschien is de kloof tussen mannen en vrouwen in Noorwegen niet zo groot als hier? Wullaert: “Dat is waar, maar ik denk dat dat geen reden mag zijn tot zo’n groot verschil. De vrouwen van Noorwegen hebben wel al het een en ander bereikt, maar wij hebben ze maar mooi verslagen op het EK."

"Het is nog een verhaal dat nog niet voor direct zal zijn, maar ik zeg niet dat er geen toekomst zal inzitten. Hopelijk zullen wij ook diezelfde richting misschien wel opgaan.”

Over de kwalificatiepremie voor het WK wordt nog onderhandeld door de spelersraad. Bedragen worden niet genoemd. "Ik ben zeker dat dat in orde komt. Ik zit niet in de spelersraad. Op het EK was het in orde. Ik heb er alle vertrouwen in dat we weer een mooie overeenkomst zullen hebben waar beide partijen mee akkoord gaan. Zolang iedereen geen verlies lijdt, zijn we al blij.”