Eddy Snelders maakt zijn WK-selectie: Nainggolan blijft thuis

De verdediging oogt toch dun. Als we uitgaan van 3 centrale verdedigers, dan staan Alderweireld en Vertonghen meteen op mijn papier. Daar zet ik ook Vermaelen bij, maar hoeveel zal hij spelen bij zijn club en hoe is het met zijn blessuregevoeligheid? Als die factoren onder controle zijn, dan kan hij in dat drietal staan.

Ook voor Kompany geldt: in welke mate zal hij beschikbaar zijn? Als hij in orde is, moet hij uiteraard in deze kern zitten. Maar hoeveel keer hebben we tijdens deze campagne gelezen dat Kompany onzeker of niet speelklaar was? Kan hij die 7 à 8 weken wel zonder problemen volbrengen?

Ik neem ook Ciman mee, die betrouwbaar is. Hij accepteert dat hij niet altijd speelt, ligt goed in de groep en is operationeel bij zijn club. In principe moet hij dan ook altijd in de selectie zitten. Boyata? Hij is een opkomende speler, maar hoe evolueert hij bij Celtic?

Op rechts is Meunier de certitude. In deze campagne was hij een heel bruikbaar element, ook al zijn er soms vragen over zijn defensieve kwaliteiten. En op links is Jordan Lukaku de stand-in voor Carrasco. Ik denk niet dat het voor Chadli op die positie zal lukken.