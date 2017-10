Eden Hazard heeft verborgen DJ-talenten. Eden Hazard heeft verborgen DJ-talenten.

De WK-kwalificatie hadden ze al even op zak, maar na de zege tegen Cyprus was het tijd voor de Rode Duivels om een klein feestje te bouwen met de Belgische supporters. DJ Henri PFR zorgde voor de beats, maar ook Eden Hazard kwam zich even mengen aan de mengtafel. Bekijk de beelden en foto's van het stadionfeestje hier.