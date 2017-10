Courtois: "Kunnen niet veel lessen trekken, als we niet tegen grote ploegen spelen"

Maar wat betekent dit? "We hebben een goede campagne gespeeld, maar we moeten eerlijk zijn", zei doelman Thibaut Courtois. "We hebben niet tegen ploegen gespeeld die onze meerdere zijn. We hebben geleerd om veel doelpunten te maken en kennen ook onze werkpunten, maar voor de rest kunnen we niet veel lessen trekken."

"Welke werkpunten? Als we hoog aanvallen, moeten we bij balverlies soms beter de ruimtes bedekken met de verdediging. We vallen graag aan als we overmacht hebben, waardoor we soms iets te hoog staan met de vleugelbacks en dan blijven er te weinig jongens achteraan om te verdedigen. Dat wordt soms afgestraft."