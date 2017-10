De Mulders fileren Argentinië en Oranje, Degryse: "Lichaamstaal De Bruyne niet verstandig"

Volgens Jan Mulder is de miserie bij Oranje begonnen onder Louis Van Gaal op het WK 2014 in Brazilië. “We zijn toen met dat abject lelijke spel per ongeluk derde geworden. Het ergste is dat iedereen geloofde in dat voetbal, de Hollandse school mocht weg."



"Nu is er te weinig kwaliteit bij Oranje, maar er zijn intussen wel enkele jaren verstreken. Wat zich in Nederland heeft afgespeeld aan theorieën en congressen, je gelooft het niet. Je kijkt wedstrijd na wedstrijd naar het spel van Oranje en het is werkelijk onbeschrijflijk wat er in het Nederlands elftal aan internationals speelt."

Z'n zoon Youri ziet het iets genuanceerder. "We hebben ook een beetje pech gehad. Het spel was natuurlijk heel slecht. Maar Zweden wint van Frankrijk, wie had dat verwacht? Ons probleem is, je hebt altijd de grote vier gehad: Van der Vaart, Van Persie en Sneijder zijn weg, alleen Robben blijft nog over. Die jongens konden altijd mee en dat is nu weg. Nu is het allemaal lichter en dat heeft met kwaliteit te maken."