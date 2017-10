Youri Mulder: "Kwalitatief en individueel zijn de Rode Duivels beter dan Duitsland"

"Met wie we spelen tegen Cyprus? Het maakt niet uit. We gaan wel winnen morgen", zei Marc Degryse. Filip Joos pikte daarop in. "Het rare aan de Rode Duivels is dat als we nu tegen Frankrijk spelen, je absoluut niet kan zeggen dat we zullen winnen. Want de Fransen hebben een fantastische ploeg. Maar net zoals Frankrijk 0-0 spelen tegen Luxemburg, dat zou ons nooit overkomen."

"Wij hebben zoveel individueel talent op de kleine ruimte, veel meer dan Frankrijk. Als je puur naar talent kijkt, wie kies je dan: Duitsland of België?", vroeg hij aan Youri Mulder.

"Dan is België beter", vond die. "Kwalitatief gezien zijn jullie beter dan Duitsland, individueel ook. Duitsland heeft niet zo'n spits als België met Romelu Lukaku. Ze hebben geen speler zoals Eden Hazard of zoals Carrasco. Kevin De Bruyne kan je misschien vergelijken met Kroos, al is het een beetje een andere speler."