Hazard: "Onze mentaliteit was de voorbije jaren een pijnpunt, nu zit het goed"

"Maar we hebben op een moeilijk terrein toch mooi gespeeld. We hebben kansen gecreëerd, maar we hadden ook nog meer kunnen scoren. Ook offensief kan het beter. Of ik te streng ben? Nee, maar wel correct. We hebben goed gespeeld, maar ik ben perfectionistisch."

"We hebben wel karakter getoond. Dat was de voorbije jaren vaak een pijnpunt. We hadden talent, maar waren mentaal misschien nog niet klaar. In Bosnië hebben we wel onze winnaarsmentaliteit getoond. Er zouden veel ploegen in die omstandigheden en bij die 2-1-achterstand het hoofd hebben laten hangen."

"We hebben een goeie campagne achter de rug. Dat moeten we onthouden. Maar op het WK zullen we betere teams ontmoeten. Iedereen moet 100 procent klaar zijn fysiek en mentaal. We nemen deze winnaarsmentaliteit mee naar Rusland. Dan zullen we wel zien."