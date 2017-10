België ontvangt Japan in november in het Jan Breydelstadion

Het is van 2013 geleden dat de Rode Duivels een oefenmatch speelden in Brugge. Toen versloegen de Belgen Slovakije met 2-1, dankzij een late goal van Dries Mertens.

De match tegen Japan staan 4 dagen na de oefeninterland tegen Mexico gepland, die wel in het Koning Boudewijnstadion zal plaatsvinden.

De interland in Jan Breydel zal vooral voor Thomas Meunier een speciaal tintje hebben. Hij speelde jarenlang voor Club Brugge, maar was nog geen Rode Duivel toen België voor het laatst in Brugge speelde.