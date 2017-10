Geblesseerde Fellaini staat enkele weken aan de kant

Na nog geen halfuur spelen strompelde Marouane Fellaini gisteren al van het veld. Met pijn aan zijn linkerknie. Een scan bracht een blessure aan zijn mediale band aan het licht.

Fellaini was al onzeker voor de match tegen Bosnië-Herzegovina. Maar de middenvelder geraakte nog op tijd speelklaar.

Vermoedelijk zal Fellaini nu enkele weken buiten strijd zijn. Dat zal vooral tot kopzorgen leiden bij José Mourinho, die bij Manchester United ook Pogba een tijdje moet missen door een hamstringblessure.

Fellaini was uitstekend bezig dit seizoen bij United, met 3 goals in de Premier League en 1 in de Champions League.