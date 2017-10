Vertonghen blundert én scoort: "Ik durfde niet te juichen"

"Deze wedstrijd zal me toch bijblijven", zei Jan Vertonghen tegen Sporza. "Niet alleen voor de evenaring van het record, maar ook door het wedstrijdverloop en de randzaken op en naast het veld."

Vertonghen mocht een van de tegengoals op zijn conto schrijven. Hij ging bij de 2-1 onder de bal door. "Er gaat op zo'n moment zoveel door je hoofd", zegt Vertonghen over die fase.

"Het zag er stom uit en zo voelde ik me ook op dat moment. En die bal ging er natuurlijk nog in ook. Dan gaat het niet om hoeveel keer je valt, maar wel om hoeveel keer je opstaat."

"Dat hebben we gelukkig gedaan en ik was blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen", vertelt Vertonghen, die de 2-3 voor zijn rekening nam.

"Je hebt toch het gevoel dat je iets oplost en ik was er zelf heel blij mee. Ik durfde niet te juichen na wat er gebeurd was, maar ik was heel blij."