De Bruyne: "Onaanvaardbaar om op zo'n veld te spelen"

"Ik ben blij dat we winnen en dat ik niet geblesseerd ben", wond Kevin De Bruyne er bij Sporza geen doekjes om. "Het is onaanvaardbaar om hier op te spelen."

"Dat wisten we al toen we er gisteren op getraind hadden. Ik snap niet dat hier op gespeeld wordt. Sinds m'n 7e had ik niet meer op zo'n veld gespeeld in de provinciale reeksen. Ze mogen hier wel eens naar kijken."

"Je gleed elke keer weg. Dat zag je ook bij de tegengoals. Ik denk dat we nog geprobeerd hebben om te voetballen. In zulke matchen moet je proberen niet gefrustreerd te raken en dat hebben we goed gedaan."