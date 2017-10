Martinez: "Het karakter van de spelers pleziert me"

Leander Dendoncker was de vervanger van Fellaini. Met Youri Tielemans als een van de andere invallers gooide de bondscoach dus enkele jongelingen voor de leeuwen.

"We weten wat ze kunnen, maar het gaat over deze omstandigheden. Konden ze dat ook hier en nu? We zijn zeer tevreden na deze test."

Over de defensieve foutjes wilde de bondscoach niet praten. "Deze match gaat over karakter en onze groepsgeest. We moeten zeer tevreden zijn met wat de spelers getoond hebben. Of dit onze beste match was? De laatste wedstrijd is altijd de beste."