Jonge Duivels blijven ook tegen Zweden steken op een gelijkspel

De jonge Duivels staan na drie speeldagen 2e in hun groep. De jonge Duivels staan na drie speeldagen 2e in hun groep.

De jonge Rode Duivels (U21) hebben in Leuven niet kunnen winnen van Zweden: 1-1. Het is, na de 0-0 tegen Turkije, het tweede opeenvolgende gelijkspel in eigen huis voor de ploeg van Johan Walem. Na 3 wedstrijden heeft België 5 op 9.