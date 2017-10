Dzeko: "Ik ben zeker dat Radja er in Rusland zal bij zijn"

"Ik weet dat hij al 2 keer op een rij niet is opgeroepen. Maar ik ben er zeker van dat hij erbij zal zijn in Rusland. Hij kan het team heel wat bijbrengen."

Helemaal ongelukkig dat Nainggolan er straks niet bij is, zal Dzeko misschien niet zijn. "België is een van de beste teams van Europa. We hebben veel respect voor hen. Maar we hebben toch een kans, zeker als we ervoor zullen vechten."