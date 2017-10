Vertonghen: "Recordhouder zijn is geen prijs, maar wel een bekroning"

Vertonghen begon zijn interlandcarrière op 2 juni 2007 tegen Portugal. Hij werd door toenmalig bondscoach René Vanderycken meteen in de basis gedropt. "Dat was toch een verrassing voor mij", klinkt het aan de vooravond van de wedstrijd tegen Bosnië.

"Ik herinner me mijn eerste selectie nog goed. Ik speelde toen bij RKC. Mijn trainer vertelde met dat ik geselecteerd was. Het klinkt cliché, maar ik had dat toen totaal niet verwacht. Ik wist zelfs niet tegen wie we speelden. Ik dacht dat het tegen Estland of Finland was, maar het bleek tegen Portugal te zijn."

"Ik keek op dat moment heel erg op naar die spelers. Ik had niet verwacht om meteen te spelen, maar al snel was duidelijk dat ik in de basis zou staan. Ik was compleet verrast."