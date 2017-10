Ceulemans: "100 caps was toch iets mooier geweest"

In vriendschappelijke wedstrijden mocht ik van Guy Thys invallen, maar ik heb dat toen geweigerd. Daar heb ik spijt van, want dan had ik de 100 caps wel gehaald.

Ceulemans kwam uiteindelijk op ruim 96 caps uit, maar dat hadden er nog meer kunnen zijn. "Ik werd een dagje ouder, ik was 33, toen de gouden driehoek met Marc Degryse, Enzo Scifo en Marc Van der Linden ontstond. Ik wou toen de macht niet afgeven en dat was de reden waarom ik toen wat ontgoocheld was."



"In de vriendschappelijke wedstrijden kreeg ik elke keer van Guy Thys de kans om in te vallen, maar ik heb dat toen geweigerd. Achteraf zeg je dan: "Je bent een ongelofelijke dommerik." Daar heb ik toch wel spijt van, want dan had ik de 100 caps wel gehaald. Dat staat toch iets mooier."

Dinsdag zal Jan Ceulemans erbij zijn in het Koning Boudewijnstadion wanneer Vertonghen zijn record verbetert. Tenzij die geblesseerd raakt voor de match tegen Cyprus. "Ik hoop het niet, want dan moet ik ook naar de volgende wedstrijd gaan voor een huldiging. Laat het dus maar zo snel mogelijk voorbijgaan."