Carrasco: "Bij Atletico kan ik meer het verschil maken dan bij de Duivels"

Bij Atletico speelt Carrasco nu in een nagelnieuw stadion. "Het is heel mooi. Er kunnen veel meer supporters in. Het andere stadion had natuurlijk meer historiek. Het was iets speciaals. Dat is er nog niet in het nieuwe stadion. Dat zal wel komen."

"Ons publiek is echt fantastisch. En het helpt ons echt heel veel. De mensen denken soms van niet, maar als je op veld staat en het publiek staat achter je, dat helpt wel. Als Simeone staat te zwaaien dat het publiek meer sfeer moet maken, zeker op einde van de match, dan helpt dat."