Origi: "Ben klaar om te spelen als coach me nodig heeft"

Christian Benteke is geblesseerd en ook Romelu Lukaku lijkt niet fit te raken voor de match van zaterdag. Goed nieuws voor Divock Origi? "De trainer heeft nog niet met de spitsen gesproken. Het is moeilijk om in te schatten of ik zal spelen, ik hoop natuurlijk van wel. Ik heb een positief gevoel en zal alleszins klaar staan."

"Ik sta scherp op training en geef alles. Als de coach me nodig heeft, zal ik proberen om mijn kans te grijpen. Ik ben heel hongerig."

"Het verschil tussen mij en Batshuayi? We zijn andere spelers. Ik denk dat de mensen mijn kwaliteiten kennen. Ik probeer Divock te zijn. Ik wil me amuseren en efficiënt zijn. Of hij scherper afwerkt? Daar mogen de journalisten over oordelen. We scoren op verschillende manieren. Ik geloof in mijn kwaliteiten."

In de eerste match van Martinez tegen Spanje was Origi erbij. Daarna kreeg hij geen speelminuten meer. "Dat was niet mijn makkelijkste match. We hadden nog geen automatismen. Het is nooit leuk om op de bank te zitten. Maar ik blijf positief en werk erg hard om er te staan."