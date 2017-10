"De pers mag streng zijn voor ons, maar moet ook realistisch zijn"

België won zijn vorige duel in Griekenland met 1-2. Alderweireld: "Er was achteraf wat kritiek op ons spel, maar we wonnen wel én we hebben ons als eerste Europese land voor het WK geplaatst. Dan ben je goed bezig als team."

"Liefst willen wij ook aanvallend en fris voetbal brengen, maar daar heb je 2 teams voor nodig. Het is nu eenmaal zo dat er de laatste tijd tegen ons meer teams met "hun gat" in de 16 gaan hangen. Anderzijds: als je ziet hoeveel doelpunten wij gemaakt hebben in deze voorronde, ook al is het dan tegen op papier mindere tegenstanders, dan is toch toch ongelofelijk."

"De pers mag streng zijn, dat geeft ons alleen maar meer motivatie om het beter te doen. Maar je moet ook realistisch zijn. Nogmaals: om een mooie wedstrijd te hebben moet je twee ploegen hebben. Griekenland was een lastige match, maar we pakten de drie punten. Er zijn ooit andere tijden geweest."