De zaak-Nainggolan: ook deze 10 toppers waren geen sant in eigen land

We schrijven 1993 en Frankrijk is aan het bouwen aan een superploeg die 5 jaar later in eigen land wereldkampioen zou worden. Maar dat gaat gepaard met de nodige groeipijnen.

Frankrijk mist het WK van 1994 door een nederlaag in zijn laatste match tegen Bulgarije. David Ginola krijgt de zwarte piet toegeschoven, omdat hij met een foute pass aan de basis lag van de Bulgaarse tegengoal. Ginola "vluchtte" naar Engeland, waar hij een cultheld zou worden, maar bij Frankrijk kwam hij niet meer aan de bak.

Een zelfde verhaal bij Eric Cantona. Die was in 1995 op het toppunt van zijn kunnen bij Manchester United. Cantona was voorbestemd om Frankrijk te leiden op het EK 1996. Tot de stoppen doorsloegen tegen Crystal Palace en hij na een karatetrap aan een toeschouwer maandenlang geschorst werd. Zidane nam bij zijn afwezigheid de aanvoerdersband over van Cantona. "The King" keerde niet meer terug naar de nationale ploeg.