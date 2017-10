Witsel: "Ik ga niet elders voetballen tijdens mijn vakantie"

Axel Witsel is dit jaar begonnen aan een Chinees avontuur bij Tianjin Quanjian. "Alles verloopt naar wens", doet hij zijn verhaal voor onze camera. "We hebben twee keer verloren, maar we maken wel nog altijd kans op de Champions League. De top 3 kwalificeert zich."

"Wij staan nu op de vierde plaats, op 2 punten van de derde plaats. Er staan nog 4 matchen op het programma. En we spelen drie keer thuis. We hebben alles zelf in handen."

"4 november spelen we onze laatste wedstrijd. Daarna heb ik nog verplichtingen bij de nationale ploeg. Half november heb ik 6 weken vakantie. Dan is het tijd om mijn batterijen op te laden. Ik ga niet elders voetballen."