Vermaelen, op zijspoor bij Barça maar in basis bij Duivels? "Moeilijke situatie"

Toch behoudt bondscoach Roberto Martinez het vertrouwen in de 31-jarige verdediger. Hij zal meer dan waarschijnlijk aan de aftrap komen tegen ofwel Bosnië ofwel Cyprus. Beide matchen vindt Martinez te veel voor de blessuregevoelige Vermaelen.

"Het is een moeilijke situatie bij Barcelona", zegt Vermaelen. "Dat was op voorhand wel te verwachten. Maar ik probeer er het beste van te maken. In het voetbal kan het snel veranderen. Ik probeer fit te blijven en ben klaar als ze me nodig hebben."

Of Vermaelen in januari andere oorden moet opzoeken om zijn plaats in de WK-selectie niet te hypothekeren, wil hij niet zeggen. "Ik denk nog niet aan januari, dus ik kan nu nog niets over mijn toekomst zeggen."