Martinez: "Lukaku is zeer onzeker voor zaterdag, Fellaini raakt speelklaar"

Een echte hiërarchie in de spitsen is er niet, ik kan niet zeggen dat de ene boven de andere staat.

"Hij werkt een individueel programma af en dus moeten we geduldig zijn. Met een definitieve beslissing wachten we dan ook tot vrijdag, maar het is nu al duidelijk dat het voor zaterdag moeilijk zal worden."

"We hopen nog op de wedstrijd tegen Cyprus op dinsdag. Het is de bedoeling hem helemaal fit te krijgen voor hij effectief speelt. Het is een heel drukke periode in het seizoen. Alles gebeurt dan ook in overleg met Manchester United."

Wie dan wel in de spits zal spelen, wilde Martinez nog niet zeggen. "Batshuayi was goed tegen Tsjechië, maar ook Origi vindt zijn draai bij Wolfsburg. Een echte hiërarchie in de spitsen is er niet, ik kan niet zeggen dat de ene boven de andere staat. Ook Mertens kan op de negen uit de voeten, net omdat hij zo slim is."