Radja Nainggolan springt in de armen van Romelu Lukaku in 2014. Radja Nainggolan springt in de armen van Romelu Lukaku in 2014.

Zaterdag spelen de Rode Duivels in een tegen Bosnië-Herzegovina. Ook in de vorige kwalificatiecampagne moesten de Belgen naar Bosnië en in 2014 was Radja Nainggolan de Belgische held. Met een knal en een flater van Begovic bezorgde hij België een punt: 1-1.