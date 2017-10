Defour: "Martinez zei me dat ik een geweldig karakter heb"

Bij Burnley loopt het alvast op wieltjes voor Steven Defour. De club staat verrassend 6e na 7 speeldagen. "We hebben een goede start gemaakt in de competitie", zegt Defour.

"Zelf ben ik ook in vorm. Ik heb een heel goede voorbereiding achter de rug bij Burnley, die fysiek heel zwaar was. Dit seizoen ben ik uitgegroeid tot een vaste pion in de ploeg."

Defour beklaagt het zich niet dat hij Burnley verkoos boven een avontuur in het oosten." Vorig jaar waren er twijfels over mijn fysieke paraatheid. En dan begin je te denken aan andere opties om zo lang mogelijk te kunnen voetballen. Maar op dit moment ben ik fysiek heel sterk en klaar voor de WK-kwalificatieduels", besluit Defour.