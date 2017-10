Batshuayi: "Waar ik in de spitsenhiërarchie sta? Vraag het aan de coach"

"Ik ben met een heel goed gevoel naar hier afgezakt", opent Michy Batshuayi bij Sporza. "Ik ben heel trots dat ik deze kleuren kan verdedigen. Ik kom altijd met veel zin naar de nationale ploeg."

Hoe gaat het bij Chelsea? "Vorig seizoen was ik goed begonnen, maar daarna zakte ik weg. Nu ben ik weer goed gestart en dat moet ik blijven volhouden."

Zaterdag was Batshuayi ietwat verrassend niet de eerste keuze van coach Antonio Conte om de geblesseerde Alvaro Morata te vervangen. "Of dat een grote ontgoocheling was? Neen, ik was vooral ontgoocheld dat we thuis de drie punten verloren hebben in zo'n affiche."

"Er is geen probleem tussen Conte en mezelf. Hij weet dat ik hard werk en ik moet dat blijven doen. Ik weet wat hij vraagt en wil. Ook met Morata klikt het. We zijn jong en hebben allebei zin. Hij scoort, ik scoor. Dat is goed voor de club."