Mertens: "Je merkt dat de spelers elkaar meer en meer begrijpen"

Over naar de nationale ploeg. Welk gevoel overheerst bij Dries Mertens nu de Rode Duivels al geplaatst zijn voor het WK? "Hopelijk kunnen we deze matchen nog winnen en dan hebben we het goed gedaan. En dan moeten we ook iets op het WK neerzetten."

"We weten dat er tegen Griekenland werkpunten waren. Ik denk dat de mensen dat onderschatten. We komen van onze clubs, waar iedereen een ander systeem speelt, verdedigend of aanvallend."

"We zijn hier dan maar een paar dagen samen en daarom is het niveau van de nationale ploeg heel wat minder. Maar je merkt wel dat een paar spelers elkaar meer en meer begrijpen. Het is allemaal wat wennen. Je ziet dat het altijd wat beter loopt."

In Napels wordt Dries Mertens uitgespeeld als diepe spits. Nu ook Romelu Lukaku misschien out is, is die rol misschien ook voor Mertens bij de Duivels weggelegd. "We zien wel", lacht Mertens. "Tegen Nederland is dat niet zo goed gelukt. Ik ben blij om hier te zijn en hoop te spelen."