Ook De Bruyne en Mertens trainen niet mee vandaag

Mertens, die voor de training nog beschikbaar was voor de persinterviews, en De Bruyne hebben geen pijntjes, maar kregen rust na hun late weekendmatch.

De situatie van Lukaku is het meest precair: de aanvaller van Manchester United ging maandag met zijn enkel onder de scanner. Daaruit bleek dat er geen breukje of structurele schade is. Zijn situatie wordt van dag tot dag bekeken.

Vincent Kompany is al weg bij de selectie: hij werd gisteren niet fit verklaard met de kuitblessure die hij eind augustus tegen Gibraltar opliep.

België speelt zaterdag in Bosnië en dinsdag thuis tegen Cyprus. De Rode Duivels zijn al zeker van een WK-ticket, maar spelen nog voor het reekshoofdschap op de WK-loting.