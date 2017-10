Degryse: "Martinez creëert zélf een probleem rond Nainggolan"

Eenzelfde geluid bij Filip Joos. "Laten we geloven dat dit geen disciplinaire beslissing is, zoals Martinez zegt. Volgens mij is er een spraakverwarring ontstaan over Nainggolans beste positie."

"Kijk naar Dries Mertens: zetten we die bij de Rode Duivels in de spits, zoals bij Napoli? Dat is in Nederland gebeurd en iedereen zei: "oei oei". België is anders dan Napoli en België is anders dan Roma."

"Bij de Rode Duivels moet je Nainggolan niet op de 10 naast Eden Hazard zetten, want dat is daar niet zijn positie. Bij Roma wel, want die spelen op bepaalde momenten een veel agressiever soort voetbal."

"Technisch directeur Chris Van Puyvelde heeft in Extra Time gezegd dat Martinez fan is van de 5-secondenregel van Pep Guardiola: de bal meteen recupereren. Ten eerste zie je dat zelden bij de Rode Duivels en ten tweede: elke coach wil Nainggolan voor die 5-secondenregel. Dus klopt er iets niet..."