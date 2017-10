Bondscoach Martinez: "Komende duels worden een test"

Het zijn drukke tijden voor de meeste Rode Duivels, die van de ene competitie naar de andere beker hoppen. Enkele coaches hebben Roberto Martinez al om rust voor hun speler gesmeekt, een situatie die de bondscoach erkent.

"Maar wij gebruiken de tijd nuttig om samen te werken, om onze positie op de wereldranking te verdedigen. We houden met alles rekening, maar nu is het een internationale break, dat is wat telt", vertelt Martinez.

België is wel al geplaatst voor het WK. Zou de concentratie dan iets minder kunnen zijn? "Dat gevaar loert inderdaad om de hoek. Voor ons wordt het een test. We moeten aan de drie punten denken. We moeten dezelfde instelling tonen als in Griekenland. Die hebben we elke wedstrijd nodig."