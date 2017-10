Boyata: "Selectie bij Rode Duivels is kleine zege voor mij"

Dedryck Boyata (26) is een fris gezicht in de spelersgroep van de Rode Duivels. Zijn laatste speelminuut bij België dateert van 28 maart, toen Boyata in de slotminuut mocht invallen tegen Rusland.

Daarna belandde hij in het sukkelstraatje met knieproblemen. Pas half september maakte Boyata zijn comeback bij Celtic. "September was een belangrijke maand", zegt Boyata, die er ook bij was in het Champions League-duel met Anderlecht (foto). "Dat ik nu geselecteerd ben, is een kleine overwinning voor mij."