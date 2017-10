Geblesseerde Kompany verlaat Belgische selectie

City-coach Pep Guardiola had het al voorspeld: "Vincent heeft afgelopen maand geen enkele training bij ons kunnen afwerken. Hij zal de Belgische dokters ontmoeten en daarna terugkeren naar Manchester." En zo geschiedde.

Kompany kwam voor het laatst in actie tegen Gibraltar (31 augustus). Daarna hield een kuitblessure hem aan de kant.

"Er was geen probleem met Manchester City", vertelde bondscoach Martinez voor de training in Tubeke. "Dit is wat de procedure voorschrijft. Wij hebben de spelers vrijdag opgeroepen, waarna er nog 2 dagen resten tot de samenkomst maandag."

"Vandaag konden we ons een duidelijk beeld vormen van de spelers. Het was snel duidelijk dat Kompany niet in staat is om bij de spelersgroep te blijven."