Cyprus met Standard-verdediger Laifis tegen België

Op de 7e speeldag zorgden de Cyprioten voor de verrassing met een 3-2 thuiszege tegen de Bosniërs, maar tegen de Rode Duivels kunnen de eilandbewoners geen al te goede papieren voorleggen.

In 10 officiële interlands werd 9 keer verloren en 1 keer gelijkgespeeld. Die draw was in 1995 in een EK-kwalificatiewedstrijd (1-1).

Begin september vorig jaar openden de Rode Duivels hun WK-kwalificatiecampagne met 0-3 zege in Nicosia (foto hieronder met Eden Hazard). Romelu Lukaku (2x) en Yannick Carrasco zorgden toen voor de doelpunten.