KBVB legt oefenmatchen tegen Mexico en Japan vast

De Rode Duivels hebben hun WK-ticket al op zak. In november worden de laatste kaartjes uitgedeeld in de barragewedstrijden, maar de Belgische voetbalbond wil een te lange periode zonder interlandvoetbal vermijden en heeft voor midden november dus twee oefenmatchen vastgelegd.

"Aanvankelijk was het de bedoeling om twee wedstrijden te spelen in Azië of in het Midden-Oosten, maar daar werd vanwege sportieve en extrasportieve redenen van afgezien", laat de Belgische voetbalbond weten.

"Met Mexico en Japan treffen de Rode Duivels twee bijzonder competitieve landen die net als België ook al voor het WK 2018 gekwalificeerd zijn. Daarmee wordt ook aan de wens van de bondscoach voldaan, die in de aanloop naar het WK graag tegen sterke landen uit diverse continenten speelt." De locaties van de oefenpotten zijn nog niet bekend.