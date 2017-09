KBVB schept duidelijkheid: Vertonghen telt 95 caps

Het was al langer duidelijk dat Jan Ceulemans zijn titel van recordinternational zou kwijtspelen aan Jan Vertonghen, maar de voorbije weken was er volgens de KBVB onduidelijkheid ontstaan over het aantal A-caps van Jan Vertonghen.

De Belgische voetbalbond komt dan maar zelf met officiële cijfers naar buiten. Jan Ceulemans verzamelde 96 caps in zijn carrière, Jan Vertonghen zit momenteel aan 95 caps.

Dat betekent dat Vertonghen op 7 oktober het record tegen Bosnië-Herzegovina kan evenaren. Op 10 oktober kan hij dan in het Koning Boudewijnstadion tegen Cyprus alleen recordhouder worden.